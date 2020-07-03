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В Сингапуре число заразившихся лихорадкой денге превысило 14 тысяч
Власти Сингапура в этом году ожидают крупнейшую вспышку лихорадки денге, которая по своим показателям может побить рекорды прошлых лет, пишет газета Straits... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:36
2020-07-03T13:36
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здоровье - общество, сингапур (страна), в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Власти Сингапура
в этом году ожидают крупнейшую вспышку лихорадки денге, которая по своим показателям может побить рекорды прошлых лет, пишет газета Straits Times
со ссылкой на данные национального агентства по охране окружающей среды (NEA).
По данным агентства, с января 2020 года в Сингапуре было выявлено более 14 тысяч заболевших. Как ожидается, к концу года этот показатель может превысить данные за 2013 год, когда было зарегистрировано 22 170 заболевших. Тогда же было зафиксировано 8 летальных исходов, в этом же году умерли уже 16 человек.
Как сообщают эксперты, ожидается, что рост числа случаев заражения в Сингапуре продолжится, так как традиционно пик заболевания приходится на период с мая по сентябрь.
По данным NEA, в стране в настоящее время насчитывается 334 активных очага денге, три недели назад их было 205. Также наблюдается более высокая скорость передачи заболевания в отдельных районах.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.