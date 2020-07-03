https://ria.ru/20200703/1573847803.html
Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты
Управление гражданской авиации Индии продлило до 31 июля запрет на международные полеты в страну и из нее. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:33
2020-07-03T13:33
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости.
Управление гражданской авиации Индии
продлило до 31 июля запрет на международные полеты в страну и из нее.
"Туристические и визовые ограничения, связанные с COVID-19
… Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, изданного по упомянутому выше вопросу в отношении запланированных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии до 23.59 часов 31 июля 2020 года. Это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, утвержденные управлением гражданской авиации Индии", - говорится в заявлении управления.
Ранее управление сообщило о приостановке международного пассажирского авиасообщения до 15 июля 2020 года.
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.
Ранее компания Indian Railways сообщила о приостановке до 12 августа всех пассажирских перевозок в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключение будет сделано для 230 специальных поездов, которые перевозят застрявших из-за режима изоляции внутренних трудовых мигрантов.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 625 тысяч, лечение проходят более 227 тысяч человек, умерли более 18 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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