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Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты
Управление гражданской авиации Индии продлило до 31 июля запрет на международные полеты в страну и из нее. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:33
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире

Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты

13:33 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Управление гражданской авиации Индии продлило до 31 июля запрет на международные полеты в страну и из нее.
"Туристические и визовые ограничения, связанные с COVID-19… Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, изданного по упомянутому выше вопросу в отношении запланированных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии до 23.59 часов 31 июля 2020 года. Это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, утвержденные управлением гражданской авиации Индии", - говорится в заявлении управления.
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Ранее управление сообщило о приостановке международного пассажирского авиасообщения до 15 июля 2020 года.
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.
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Ранее компания Indian Railways сообщила о приостановке до 12 августа всех пассажирских перевозок в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключение будет сделано для 230 специальных поездов, которые перевозят застрявших из-за режима изоляции внутренних трудовых мигрантов.
Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 625 тысяч, лечение проходят более 227 тысяч человек, умерли более 18 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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