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Жителя Магнитогорска осудили за изнасилование и убийство девочки
Челябинский областной суд в пятницу дал 19 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска за изнасилование и убийство 15-летней девочки в квартире ее... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:31
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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магнитогорск, челябинская область, происшествия

Жителя Магнитогорска осудили за изнасилование и убийство девочки

13:31 03.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу дал 19 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска за изнасилование и убийство 15-летней девочки в квартире ее родителей, которую он ремонтировал, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый в июне 2018 года в Магнитогорске вел ремонт в квартире, куда пришла ранее ему незнакомая 15-летняя потерпевшая. Осужденный изнасиловал потерпевшую и совершил иные действия сексуального характера. Мужчина избил девочку, много раз ударил молотком, отчего она скончалась. В прокуратуре уточнили, что мужчина выполнял ремонтные работы в квартире родителей девочки.
"Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска. Судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), частью 1 статьи 122 УК РФ (заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы облсуда, в судебном заседании подсудимый вину не признал в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляет облсуд.
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