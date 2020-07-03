Жителя Магнитогорска осудили за изнасилование и убийство девочки

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу дал 19 лет колонии строгого режима жителю Магнитогорска за изнасилование и убийство 15-летней девочки в квартире ее родителей, которую он ремонтировал, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый в июне 2018 года в Магнитогорске вел ремонт в квартире, куда пришла ранее ему незнакомая 15-летняя потерпевшая. Осужденный изнасиловал потерпевшую и совершил иные действия сексуального характера. Мужчина избил девочку, много раз ударил молотком, отчего она скончалась. В прокуратуре уточнили, что мужчина выполнял ремонтные работы в квартире родителей девочки.

"Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска. Судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), частью 1 статьи 122 УК РФ (заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), уточняется в сообщении.