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Епархия попросит утвердить решение о лишении сана схиигумена Сергия
Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:30
2020-07-03T13:30
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
религия
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости.
Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана схиигумена Сергия (Николая Романова)
, сообщил журналистам в пятницу председатель церковного суда Николай Малета.
Ранее в пятницу суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.
"Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили… просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к святейшему патриарху Московскому и всея Руси об утверждении решения о низвержении из священного сана схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича", - сказал Малета.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.