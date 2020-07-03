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Религия и мировоззрение
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Епархия попросит утвердить решение о лишении сана схиигумена Сергия
Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:30
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Епархия попросит утвердить решение о лишении сана схиигумена Сергия

13:30 03.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщил журналистам в пятницу председатель церковного суда Николай Малета.
Ранее в пятницу суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
30 июня, 09:05
Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале
"Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили… просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к святейшему патриарху Московскому и всея Руси об утверждении решения о низвержении из священного сана схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича", - сказал Малета.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.
Схиигумен Сергий
26 июня, 14:27Религия и мировоззрение
Екатеринбургская епархия призвала схиигумена Сергия к прямому разговору
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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