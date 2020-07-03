Епархия попросит утвердить решение о лишении сана схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана Церковный суд Екатеринбургской епархии просит правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении решения, лишающего священного сана схиигумена Сергия (Николая Романова) , сообщил журналистам в пятницу председатель церковного суда Николай Малета.

Ранее в пятницу суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

"Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили… просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к святейшему патриарху Московскому и всея Руси об утверждении решения о низвержении из священного сана схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича", - сказал Малета.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.