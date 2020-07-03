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Россия возобновит работу посольства в Ливии
Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе, заявил глава... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:45
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
триполи
россия
сергей лавров
ливия
в мире
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обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, триполи, россия, сергей лавров, ливия, в мире

Россия возобновит работу посольства в Ливии

13:29 03.07.2020 (обновлено: 13:45 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы в заключение своего вступительного слова проинформировать вас о том, что мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства России в Ливии, которое будет на даном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев, который здесь присутствует. Мы его вам представляем", - сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
Лавров добавил, что "он временно будет базироваться на территории Туниса".
"Но я хочу подчеркнуть, что его функции входит представление России на всей территории Ливии", - отметил глава российского МИД.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарТриполиРоссияСергей ЛавровЛивияВ мире
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