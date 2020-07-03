Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

"Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование", - заявил изданию представитель полиции Йеспер Франдсен (Jesper Frandsen).

Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в 1913 году и с тех пор стала символом Копенгагена. Статуя неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды в 1964 и 1998 годах она лишалась головы, неудачная попытка была предпринята в 1990 году, тогда на шее Русалочки остался глубокий порез. Представители различных общественных движений использовали статую для выражения своих взглядов - дважды Русалочку одевали в паранджу, многократно обливали краской различных цветов. В январе 2020 года на статуе появилась надпись "Free Hong Kong" в поддержку протестующих в Гонконге.