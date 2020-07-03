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https://ria.ru/20200703/1573847309.html
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщает в пятницу издание Ekstra Bladet. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:29
культура
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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копенгаген
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дания, копенгаген, в мире

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

13:28 03.07.2020 (обновлено: 13:29 03.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСкульптура "Русалочка"
Скульптура Русалочка
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Скульптура "Русалочка". Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 3 июл - РИА Новости. Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщает в пятницу издание Ekstra Bladet.
Неизвестные черной краской написали на основании памятника "Rasist Fish" ("расистская рыба") и наклеили несколько стикеров. Предположительно, инцидент произошел в четверг вечером или в пятницу утром.
"Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование", - заявил изданию представитель полиции Йеспер Франдсен (Jesper Frandsen).
Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в 1913 году и с тех пор стала символом Копенгагена. Статуя неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды в 1964 и 1998 годах она лишалась головы, неудачная попытка была предпринята в 1990 году, тогда на шее Русалочки остался глубокий порез. Представители различных общественных движений использовали статую для выражения своих взглядов - дважды Русалочку одевали в паранджу, многократно обливали краской различных цветов. В январе 2020 года на статуе появилась надпись "Free Hong Kong" в поддержку протестующих в Гонконге.
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КультураДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДанияКопенгагенВ мире
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