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СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:27
самарская область
происшествия
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самарская область, происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

13:27 03.07.2020
16834
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
В четверг вечером во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа. По данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек.
Опасная зона недалеко от места прорыва газопровода в Самарской области
Вчера, 10:48
В экстренных службах рассказали об аварии на газопроводе под Самарой
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждение газопровода повлекло выброс сырья и причинение крупного ущерба Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу.
По данным ГУМЧС по Самарской области, к 14.00 (13.00 мск) завершился отжиг газа в двух технологических колодцах, после чего специалисты предприятия приступили к ликвидации аварии. Работы планируется завершить к полуночи.
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