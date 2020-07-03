СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

В четверг вечером во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа. По данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек.