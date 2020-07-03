https://ria.ru/20200703/1573847246.html
СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:27
2020-07-03T13:27
самарская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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самарская область, происшествия
САМАРА, 3 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области
, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
В четверг вечером во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа. По данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета российской Федерации
по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждение газопровода повлекло выброс сырья и причинение крупного ущерба Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу.
По данным ГУМЧС по Самарской области, к 14.00 (13.00 мск) завершился отжиг газа в двух технологических колодцах, после чего специалисты предприятия приступили к ликвидации аварии. Работы планируется завершить к полуночи.