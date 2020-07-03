В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей, грузовика и трактора в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.
Авария произошла около 10.30 мск пятницы на 3-м километре автодороги А-134 в Рамонском районе недалеко от села Медовка.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь в направлении Москвы, при перестроении допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором. После чего с ними допустили столкновение еще три автомобиля (Ford, Nexia и грузовой автомобиль), которые двигались сзади в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП, предварительно, пострадали пять человек. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
По факту ДТП сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.