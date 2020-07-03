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В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Пять человек получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей, грузовика и трактора в Воронежской области, сообщает в пятницу главное... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:27
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
воронежская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), воронежская область, происшествия

В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

13:27 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей, грузовика и трактора в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.
Авария произошла около 10.30 мск пятницы на 3-м километре автодороги А-134 в Рамонском районе недалеко от села Медовка.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь в направлении Москвы, при перестроении допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором. После чего с ними допустили столкновение еще три автомобиля (Ford, Nexia и грузовой автомобиль), которые двигались сзади в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП, предварительно, пострадали пять человек. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
По факту ДТП сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Воронежская областьПроисшествия
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