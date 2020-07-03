Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200703/1573847101.html
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа
Более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:26
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://ria.ru/20200703/1573846969.html
сирия
иордания
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_acda13f9ce25d7ed08adb603bdb16632.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_f2aa7367f1f5f927a785864a38310570.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа

13:26 03.07.2020
37
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 23 беженца (в том числе: женщин – 7, детей – 12). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Вчера, 13:24Война в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияИорданияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Скульптура Русалочка
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии нет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал перезапустить прямые переговоры Палестины с Израилем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин отметил роль СМИ в установлении подозреваемых в вандализме
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин рассказал, как СК находит улики в делах против нацистов
Игорь Коротченко
Эксперт рассказал о возможном применении С-500
Горы в Австралии
Власти Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии
Подготовка к открытию выставки Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина
Третьяковская галерея открылась для посетителей
Борис Эбзеев
Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия возобновит работу посольства в Ливии
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия попросит утвердить решение о лишении сана схиигумена Сергия
Молоток в зале судебных заседаний
Жителя Магнитогорска осудили за изнасилование и убийство девочки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния