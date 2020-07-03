https://ria.ru/20200703/1573846940.html
Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев
Конституция 1993 выполнила свои задачи, президент России, предлагая внести в нее изменения, сделал то, что было необходимо с точки зрения требований эпохи,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:24
2020-07-03T13:24
голосование по поправкам в конституцию
борис эбзеев
политика
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https://ria.ru/20200702/1573781894.html
https://ria.ru/20200703/1573836978.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/93282/66/932826625_0:71:2643:1557_1400x0_80_0_0_c19c4ba5aa14ecee7a165682676498f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис эбзеев, политика