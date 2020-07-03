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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573846940.html
Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев
Конституция 1993 выполнила свои задачи, президент России, предлагая внести в нее изменения, сделал то, что было необходимо с точки зрения требований эпохи,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:24
голосование по поправкам в конституцию
борис эбзеев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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борис эбзеев, политика

Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев

13:24 03.07.2020
307
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкБорис Эбзеев
Борис Эбзеев
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Борис Эбзеев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конституция 1993 выполнила свои задачи, президент России, предлагая внести в нее изменения, сделал то, что было необходимо с точки зрения требований эпохи, заявил член ЦИК Борис Эбзеев.
"В этот раз в ходе кампании была предпринята серьезная попытка провести дискредитацию этого великого процесса. Однако, похоже, эти люди даже не заглянули в предлагаемые поправки, агитируя голосовать против", - сказал Эбзеев на заседании ЦИК в пятницу.
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2 июля, 12:07Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества
Он добавил, что "конституция 1993 года выполнила свои задачи".
"Президент России, предлагая внести в нее изменения, выполнил необходимую акцию с точки зрения требований эпохи. Конституция обрела российское лицо", - подчеркнул Эбзеев.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Вчера, 11:35Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
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