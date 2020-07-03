Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев

"В этот раз в ходе кампании была предпринята серьезная попытка провести дискредитацию этого великого процесса. Однако, похоже, эти люди даже не заглянули в предлагаемые поправки, агитируя голосовать против", - сказал Эбзеев на заседании ЦИК в пятницу.