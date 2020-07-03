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Власти Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии
Горы на северо-западе Австралии, названные в честь короля Бельгии Леопольда II Кинг-Лиополд, были переименованы и получили название на языке местного населения, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:23
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
бельгия
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, бельгия, австралия, в мире

Власти Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии

13:23 03.07.2020
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© Flickr / bertknotГоры в Австралии
Горы в Австралии
© Flickr / bertknot
Горы в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Горы на северо-западе Австралии, названные в честь короля Бельгии Леопольда II Кинг-Лиополд, были переименованы и получили название на языке местного населения, теперь они называются Wunaamin-Miliwundi, заявил министр по делам аборигенов штата Западная Австралия Бен Уайатт.
"В 1879 году (путешественник) Александр Форрест увидел эти великолепные кимберлийские хребты, и от восторга назвал их в честь короля Бельгии Леопольда. Сегодня мы официально переименовали их в горы Вунаамин Миливунди - это то название, которое они носили задолго до того, как родился этот король", - говорится в заявлении министра в Twitter.
По словам министра, отмечает местный телеканал ABC, переименование горного хребта отражает пожелания групп автохтонного населения. Уайатт подчеркнул, что название - это комбинация из слов Wunaamin и Miliwundi - так эти горы называли австралийские аборигены нгаринйин и бунуба соответственно.
Канал указывает, что название в честь бельгийского монарха горам дал австралийский политический деятель и путешественник Александр Форрест, который назвал несколько горных хребтов в честь правителей Европы того времени. Однако сам Леопольд II никак не был связан с Австралией. Путешественник решил назвать горы таким образом из-за "интереса монарха к путешествиям" по неисследованным местам.
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"Я рад тому, что мы наконец-то нашли способ убрать имя человека, которого история признает тираном, того, кто уничтожил множество африканцев и никак не был связан с Западной Австралией", - добавил министр.
Памятники бельгийскому королю Леопольду II, известному своей жестокой политикой в колонизированном Конго в XIX веке, подверглись нападениям и осквернению в ходе недавних акций протеста против расизма на фоне убийства в США белым полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.
Памятники королю были испорчены сразу в нескольких бельгийских городах, включая Брюссель и Антверпен. Неизвестные обливали монументы красной краской и расписывали их надписями: "Я не могу дышать!" (последние слова, произнесенные скончавшимся Флойдом, когда полицейский при задержании надавил ему коленом на шею). Кроме того, активисты запустили сбор подписей за то, чтобы убрать с улиц и площадей Брюсселя все памятники, изображающие короля-колонизатора.
Памятники королю Леопольду II и раньше подвергались осквернению в Бельгии. Его критикуют за геноцид населения Конго в XIX веке, когда страна находилась в его "персональном владении". Историки предполагают, что во времена правления Леопольда II погибли миллионы африканцев.
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