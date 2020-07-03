Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573846788.html
Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии нет
Военного решения конфликта в Ливии нет, стороны должны урегулировать проблемы на переговорах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:22
россия
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
триполи
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164707_0:0:2813:1583_1400x0_80_0_0_1f54e9489b08391b704d204a9fb3501a.jpg
https://ria.ru/20200703/1573841970.html
россия
триполи
ливия
марокко
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164707_0:0:2813:1583_1400x0_80_0_0_1f54e9489b08391b704d204a9fb3501a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164707_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_8aa48c3875ea5d635ff74e42a78d1957.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164707_640:0:2688:2048_1400x0_80_0_0_10dd36bcee823d9ae3917c16d196b8c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, триполи, ливия, марокко, оон, в мире

Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии нет

13:22 03.07.2020
185
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военного решения конфликта в Ливии нет, стороны должны урегулировать проблемы на переговорах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия последовательно все эти годы исходит из того, что у ливийского конфликта нет военного решения и что все противоречия могут и должны быть урегулированы политическими методами за столом переговоров самими ливийцами", - заявил он на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Вчера, 12:29
Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
510010
Обсудить 0
РоссияОбострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзТриполиЛивияМароккоООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал перезапустить прямые переговоры Палестины с Израилем
Здание министерства иностранных дел РФ
Российский МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия возобновит работу посольства в Ливии
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии
Горы в Австралии
Власти Австралии переименовали горы, названные в честь короля Бельгии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
Скульптура Русалочка
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений
Борис Эбзеев
Конституция 1993 года выполнила свои задачи, считает член ЦИК Эбзеев
Перелом ноги
Россияне стали чаще ломать руки и ноги
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния