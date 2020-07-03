https://ria.ru/20200703/1573846758.html
В Кировской области число жертв коронавируса выросло до 40
Пожилой мужчина с COVID-19 умер в Кировской области, это 40-й летальный случай в регионе, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:22
2020-07-03T13:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кировская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кировская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости.
Пожилой мужчина с COVID-19
умер в Кировской области
, это 40-й летальный случай в регионе, сообщает оперштаб региона.
По состоянию на утро 3 июля, в Кировской области выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего в регионе выявлено 3369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
"Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях находятся 669 человек c пневмонией. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, из них 12 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 5 человек – на искусственной вентиляции легких. Количество летальных случаев с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 40. В инфекционном госпитале скончался 78-летний житель Нолинского района", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 24 человека, вылеченных от коронавируса. Общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2738 человек.
Под наблюдением медицинских работников на дому находятся порядка 6400 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 36751 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.