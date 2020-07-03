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В Кировской области число жертв коронавируса выросло до 40
Пожилой мужчина с COVID-19 умер в Кировской области, это 40-й летальный случай в регионе, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:22
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кировская область, общество

В Кировской области число жертв коронавируса выросло до 40

13:22 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина с COVID-19 умер в Кировской области, это 40-й летальный случай в регионе, сообщает оперштаб региона.
По состоянию на утро 3 июля, в Кировской области выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего в регионе выявлено 3369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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"Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях находятся 669 человек c пневмонией. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, из них 12 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 5 человек – на искусственной вентиляции легких. Количество летальных случаев с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 40. В инфекционном госпитале скончался 78-летний житель Нолинского района", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 24 человека, вылеченных от коронавируса. Общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2738 человек.
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Под наблюдением медицинских работников на дому находятся порядка 6400 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 36751 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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