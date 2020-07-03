В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Глава Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

"Утилизация гражданского оружия при его физическом износе или отказе владельца от дальнейшего использования не до конца урегулирована действующим законодательством. Руководство республики вышло с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия", - сказал собеседник агентства.

Такой подход, по мнению авторов инициативы, максимально упростит для владельцев оружия его передачу на утилизацию, при этом не налагая на граждан дополнительных расходов, так как финансирование утилизации будет производиться за счет средств утилизационного сбора.

В пресс-службе отметили, что сейчас уничтожение изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия возложено на подразделения войск Росгвардии и финансируется за счет федерального бюджета, при этом денег на уничтожение такого оружия недостаточно.

"Мы предлагаем создать эффективный механизм утилизации оружия юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию, за счет средств утилизационного сбора без увеличения расходов федерального бюджета", - пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что для контроля уплаты утилизационного сбора необходимо введение паспорта оружия, где будет проставляться отметка об уплате сбора.