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В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

13:22 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтрельба из пистолета
Стрельба из пистолета
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Стрельба из пистолета. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Утилизация гражданского оружия при его физическом износе или отказе владельца от дальнейшего использования не до конца урегулирована действующим законодательством. Руководство республики вышло с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия", - сказал собеседник агентства.
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Такой подход, по мнению авторов инициативы, максимально упростит для владельцев оружия его передачу на утилизацию, при этом не налагая на граждан дополнительных расходов, так как финансирование утилизации будет производиться за счет средств утилизационного сбора.
В пресс-службе отметили, что сейчас уничтожение изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия возложено на подразделения войск Росгвардии и финансируется за счет федерального бюджета, при этом денег на уничтожение такого оружия недостаточно.
"Мы предлагаем создать эффективный механизм утилизации оружия юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию, за счет средств утилизационного сбора без увеличения расходов федерального бюджета", - пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что для контроля уплаты утилизационного сбора необходимо введение паспорта оружия, где будет проставляться отметка об уплате сбора.
Законопроект предполагает, что паспорт оружия будет документом, необходимым федеральным органам исполнительной власти и юридическим лицам, имеющим право торговать оружием, для контроля уплаты утилизационного сбора, а для физических и юридических лиц – владельцев оружия паспорт не будет обязательным документом при получении разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия. Также законопроектом предусмотрено, что утилизационный сбор не будет уплачиваться за гражданское оружие, уже находящееся в обороте на момент вступления в силу положений проекта.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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