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Лавров призвал перезапустить прямые переговоры Палестины с Израилем
Москва считает необходимым незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля под эгидой квартета международных посредников, заявил глава МИД... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:50
палестина
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в мире
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палестина, израиль, в мире

Лавров призвал перезапустить прямые переговоры Палестины с Израилем

13:20 03.07.2020 (обновлено: 13:50 03.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва считает необходимым незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля под эгидой квартета международных посредников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем, что сегодня как никогда востребованы усилия международного сообщества по созданию условий для незамедлительного возобновления, перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой квартета международных посредников и с активным участием арабских государств", - сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
2 июля, 02:57
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3180020
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