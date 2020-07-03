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В ЛНР заявили о повреждении пункта скорой помощи при обстреле силовиками
Пункт скорой помощи и здание железнодорожной станции в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Фрунзе повреждены в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:20
ситуация в днр и лнр
валерий белов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
генеральная прокуратура рф
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, валерий белов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, генеральная прокуратура рф, в мире

В ЛНР заявили о повреждении пункта скорой помощи при обстреле силовиками

13:20 03.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Пункт скорой помощи и здание железнодорожной станции в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Фрунзе повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
"Сегодня в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ были повреждены пункт скорой помощи и здание железнодорожной станции, находящиеся в населенном пункте Фрунзе", - сказал Белов.
По его словам, огонь велся предположительно из БМП-2. На месте обстрела работают следователи Генпрокуратуры ЛНР.
"По результатам проведенных следственных мероприятий будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 439 УК ЛНР "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и статьи 440 УК ЛНР "геноцид", - добавил Белов.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРВалерий БеловЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2Генеральная прокуратура РФВ мире
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