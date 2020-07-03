В Кемерово двое взрослых и ребенок утонули в озере

КЕМЕРОВО, 3 июл - РИА Новости. Три человека, среди которых ребенок, утонули в Кемерово на Красном озере, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Третьего июля 2020 года в 14 часов поступило сообщение, что в озере Красное утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка 9 лет, еще одного ребенка удалось спасти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – сообщает ведомство.
По версии следствия, мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера. Женщина с детьми пошла купаться. Мужчина увидел, что они тонут, попытался их спасти, однако стал тонуть сам. Очевидцы смогли вытащить из воды 9-летнего мальчика, остальных спасти не удалось.
Отмечается, что погибшие купались в несанкционированном месте. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину их смерти. А пока на месте работает следственная группа, устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
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