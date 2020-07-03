В Кемерово двое взрослых и ребенок утонули в озере

По версии следствия, мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера. Женщина с детьми пошла купаться. Мужчина увидел, что они тонут, попытался их спасти, однако стал тонуть сам. Очевидцы смогли вытащить из воды 9-летнего мальчика, остальных спасти не удалось.