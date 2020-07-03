Минздрав: вакцинация не повышает риск инфицирования детей при пандемии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях Минздрава РФ

"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются. Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени", - говорится в рекомендациях.

Отмечается, что необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий контролируемых инфекций, как например, кори, полиомиелита, дифтерии и коклюша.

"Дети, которым вакцинация не была выполнена в срок, прививаются в рамках "догоняющей" вакцинации с соблюдением схем и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок и инструкции по применению иммунобиологических препаратов", - следует из документа.

В регионах, где иммунизация приостановлена, необходимо незамедлительно провести мероприятия по активному выявлению, прежде всего, непривитых детей и планированию графика их вакцинации, отмечается в рекомендациях.