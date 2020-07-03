https://ria.ru/20200703/1573846496.html
Минздрав: вакцинация не повышает риск инфицирования детей при пандемии
Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:19
2020-07-03T13:19
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях Минздрава РФ
.
"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются. Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени", - говорится в рекомендациях.
Отмечается, что необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий контролируемых инфекций, как например, кори, полиомиелита, дифтерии и коклюша.
"Дети, которым вакцинация не была выполнена в срок, прививаются в рамках "догоняющей" вакцинации с соблюдением схем и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок и инструкции по применению иммунобиологических препаратов", - следует из документа.
В регионах, где иммунизация приостановлена, необходимо незамедлительно провести мероприятия по активному выявлению, прежде всего, непривитых детей и планированию графика их вакцинации, отмечается в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.