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Минздрав: вакцинация не повышает риск инфицирования детей при пандемии
Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:19
здоровье
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав: вакцинация не повышает риск инфицирования детей при пандемии

13:19 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Плановые прививки продолжают делать детям в России, поскольку вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.
"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются. Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени", - говорится в рекомендациях.
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Отмечается, что необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий контролируемых инфекций, как например, кори, полиомиелита, дифтерии и коклюша.
"Дети, которым вакцинация не была выполнена в срок, прививаются в рамках "догоняющей" вакцинации с соблюдением схем и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок и инструкции по применению иммунобиологических препаратов", - следует из документа.
В регионах, где иммунизация приостановлена, необходимо незамедлительно провести мероприятия по активному выявлению, прежде всего, непривитых детей и планированию графика их вакцинации, отмечается в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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