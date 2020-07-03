В США выявили более 52,2 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения Рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки снова выявили в США , в стране зафиксировали свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 291 случай заражения, еще 635 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 50,6 и 645 соответственно.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 739 879 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 10,8 миллиона заразившихся и более 521 тысячи летальных исходов.