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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573846331.html
В США выявили более 52,2 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки снова выявили в США, в стране зафиксировали свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:18
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 52,2 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

13:18 03.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки снова выявили в США, в стране зафиксировали свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 52 291 случай заражения, еще 635 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 50,6 и 645 соответственно.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 739 879 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 10,8 миллиона заразившихся и более 521 тысячи летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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