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В Алтайском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
Семь зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, один из них - от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:17
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

13:17 03.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Семь зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, один из них - от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось семь человек: один - от COVID-19, шесть - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения, 32 из них в Барнауле.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4207 человек, в том числе 417 детей до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 73, на аппарате ИВЛ - 17. Всего выздоровело – 3067 (2766 взрослых и 301 детей). За прошедшие сутки выздоровело 58 человек", - добавили в оперштабе.
На 3 июля под меднаблюдением и на самоизоляции в регионе находится 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследованы 206 156 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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