В Алтайском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Семь зараженных коронавирусом жителей Семь зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, один из них - от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

"За сутки скончалось семь человек: один - от COVID-19, шесть - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения, 32 из них в Барнауле

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4207 человек, в том числе 417 детей до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 73, на аппарате ИВЛ - 17. Всего выздоровело – 3067 (2766 взрослых и 301 детей). За прошедшие сутки выздоровело 58 человек", - добавили в оперштабе.

На 3 июля под меднаблюдением и на самоизоляции в регионе находится 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследованы 206 156 человек.