Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 68

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 65 до 68, общее число выздоровевших приблизилось к 3 тысячам, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 1 июля их число достигло 65, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.

"За период наблюдения в области отмечено 68 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2985 пациентов с коронавирусом, в том числе за 2 июля – 128 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 142 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 67 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 672 – с пневмонией.