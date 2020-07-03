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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 68
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 65 до 68, общее число выздоровевших... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:15
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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 68

13:15 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 65 до 68, общее число выздоровевших приблизилось к 3 тысячам, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 1 июля их число достигло 65, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.
"За период наблюдения в области отмечено 68 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2985 пациентов с коронавирусом, в том числе за 2 июля – 128 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 142 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 67 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 672 – с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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