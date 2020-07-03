Поверенный Израиля прокомментировал "сделку века" Трампа

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является единственной базой для переговоров Израиля и Палестины, для решения проблемы нужен компромисс, сказал временный поверенный в делах Израиля Яков Ливне.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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"Если мы хотим мира между нами и палестинцами, нам надо искать компромиссы, работать над тем политическим вариантом, который сегодня находится на столе. Как вы правильно сказали, это план президента Трампа, который, как мы верим, является сегодня единственной базой для переговоров. Мы призываем палестинцев вернуться в процесс переговоров, от которого они ушли уже много лет тому назад", - сказал Ливне в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Ливне, палестинская сторона не пытается идти на компромисс по переговорам.
"Я думаю, что вот сейчас как раз этот план дает возможность нам вернуться к таким переговорам. Я думаю, что любая страна, которая может этому помочь, я уверен, что Россия может этому помочь, неплохо было бы, чтобы это произошло, потому что в итоге у нас у всех, и у Израиля, и у России, интерес, чтобы на Ближнем Востоке была более стабильная ситуация", - добавил дипломат.
Как отметил Ливне, план Трампа является очень серьезным, над ним работали серьезные люди в течение достаточно длительного периода.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль сказал, что Палестина считает целесообразным созыв новой международной конференции, которая положит начало новому механизму ведения переговоров с Израилем.