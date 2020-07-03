Поверенный Израиля прокомментировал "сделку века" Трампа

"Если мы хотим мира между нами и палестинцами, нам надо искать компромиссы, работать над тем политическим вариантом, который сегодня находится на столе. Как вы правильно сказали, это план президента Трампа, который, как мы верим, является сегодня единственной базой для переговоров. Мы призываем палестинцев вернуться в процесс переговоров, от которого они ушли уже много лет тому назад", - сказал Ливне в эфире телеканала "Россия 24".