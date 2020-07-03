Бастрыкин рассказал о помощи Запада в расследовании преступлений нацистов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Расследовать преступления нацистов России помогают Германия, Канада и другие страны, рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи. Такие запросы направлены в Германию, Канаду и ряд других стран, часть ответов на запросы с интересующими документами поступила в распоряжение следствия и изучается в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел", — отметил он.
Согласно данным архивов, на территории РСФСР в годы оккупации убили более двух миллионов мирных жителей. Не все факты расследовали, не всех лиц установили и привлекли к суду.
Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.