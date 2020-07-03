Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200703/1573845676.html
Бастрыкин рассказал о помощи Запада в расследовании преступлений нацистов
Расследовать преступления нацистов России помогают Германия, Канада и другие страны, рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:27
75 лет великой победы
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
германия
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_e6be38ab53bef360d9d5dbf6ffd2d989.jpg
https://ria.ru/20200703/1573842442.html
3
германия
канада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_e6be38ab53bef360d9d5dbf6ffd2d989.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_2708a778ef129ed558ba8bc4e9498bf1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_214:0:1067:853_1400x0_80_0_0_f732527dc9a85dd499f448ef9b26c8c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, германия, канада

Бастрыкин рассказал о помощи Запада в расследовании преступлений нацистов

13:08 03.07.2020 (обновлено: 15:27 03.07.2020)
1509
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Расследовать преступления нацистов России помогают Германия, Канада и другие страны, рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

"Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи. Такие запросы направлены в Германию, Канаду и ряд других стран, часть ответов на запросы с интересующими документами поступила в распоряжение следствия и изучается в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел", — отметил он.

Согласно данным архивов, на территории РСФСР в годы оккупации убили более двух миллионов мирных жителей. Не все факты расследовали, не всех лиц установили и привлекли к суду.
Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 12:34
Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
9873031
Обсудить 3
75 лет Великой ПобедыСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинГерманияКанада
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Здание российского посольства в Латвии
Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ объяснили лишение схиигумена Сергия сана
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
Ограничительная линия перед районом Сиэтла, возвращенным после организованного протеста. Штат Вашингтон, США
Конец свободному Сиэтлу. Между Майданом и "Исламским государством"*
Юрий Шатунов
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
ДТП В СПБ
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
Жан Кастекс
Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
Samsung случайно показала новый флагманский смартфон
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы
Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике
Горячий юпитер завернут в газовую оболочку
"Это было потрясение". Ученый — о планетах, которых не должно быть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния