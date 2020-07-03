Бастрыкин рассказал о помощи Запада в расследовании преступлений нацистов

"Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи. Такие запросы направлены в Германию, Канаду и ряд других стран, часть ответов на запросы с интересующими документами поступила в распоряжение следствия и изучается в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел", — отметил он.