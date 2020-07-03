Финские власти опровергли слухи о якобы радиации из России

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл - РИА Новости. Центральный орган власти, отвечающий в Финляндии за радиационную и ядерную безопасность, опроверг в пятницу слухи о якобы радиации из России.
"Слухи, циркулирующие в социальных сетях, предупреждающие о радиационной опасности в Финляндии, вызванной пожаром на российской атомной электростанции, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Управления по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Twitter.
Ryktena, som cirkulerar på sociala medier och som varnar för strålrisk förorsakad av en brand på ett ryskt kärnkraftverk, är falska.— STUK - Säteilyturvakeskus (@STUK_FI) July 3, 2020
Власти считают важным успокоить людей, так как появляется информация об ажиотажном спросе на йод в некоторых финских аптеках, сообщает газета Iltalehti.
"Это лекарство не должно приниматься, если не назначено. Мы также хотим устранить опасения людей по этому поводу", - заявил представитель STUK Ристо Исакссон изданию, подчеркнув, что ведомство не располагает информацией об источнике распространения слухов.
Ранее Управление по радиационной и ядерной безопасности сообщало о небольшом количестве радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия в пробе воздуха, собранной в июне, подчеркивая, что не может утверждать, что данные частицы были из России, и уведомляя, что они никак не влияли на радиационную безопасность в стране.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.
Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.