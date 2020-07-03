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Распространение нового коронавируса
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Минздрав призвал уделять особое внимание детям из-за COVID-19
Дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания в связи с профилактикой COVID-19, они играют значительную роль в распространении заболевания,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал уделять особое внимание детям из-за COVID-19

13:06 03.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания в связи с профилактикой COVID-19, они играют значительную роль в распространении заболевания, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.
"Однако именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни (коронавируса – ред.)", - указывается в документе.
Отмечается, что в клинической картине болезни у детей так же, как и у взрослых, чаще всего встречаются лихорадка и респираторный синдром. Однако опыт разных стран в период пандемии показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в виде развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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