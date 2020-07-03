Минздрав призвал уделять особое внимание детям из-за COVID-19

"Однако именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни (коронавируса – ред.)", - указывается в документе.

Отмечается, что в клинической картине болезни у детей так же, как и у взрослых, чаще всего встречаются лихорадка и респираторный синдром. Однако опыт разных стран в период пандемии показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в виде развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки.