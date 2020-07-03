Минздрав призвал уделять особое внимание детям из-за COVID-19

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания в связи с профилактикой COVID-19, они играют значительную роль в распространении заболевания, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.
"Однако именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни (коронавируса – ред.)", - указывается в документе.
Отмечается, что в клинической картине болезни у детей так же, как и у взрослых, чаще всего встречаются лихорадка и респираторный синдром. Однако опыт разных стран в период пандемии показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в виде развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.