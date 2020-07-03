Третьяковская галерея открылась для посетителей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея на Крымском валу после долгого перерыва открылась новой выставкой "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", посетителей в первые часы работы пришло не больше десятка, сообщает корреспондент РИА Новости.
Галерея открылась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники встречают зрителей в масках, перчатках и защитных экранах, посетители также должны быть в масках. На лестницах наклейки " Соблюдай дистанцию 1,5 -2 м". Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения Посещение организовано по сеансам, сеанс - каждые полчаса, не более 90 человек.
В первые часы работы галереи соблюдать дистанцию было несложно, на новой выставке искусства XXI века, которая экспонируется в нескольких залах на 2 этаже, корреспондент РИА Новости встретила трех поклонников современного искусства. Молодая пара купила билеты онлайн накануне, но приобрести их можно и в кассе галереи, как сделал третий посетитель выставки.
"Всего у нас 90 билетов на один сеанс, пока продали около 20", - рассказали РИА Новости в администрации галереи. Рекомендуемое время осмотра экспозиций составляет 2 часа,
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКоллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
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Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
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Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВо время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
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Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
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Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
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Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
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Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
На выставке "Поколение XXI" представлены около 150 работ современных художников, переданные в дар Фондом Владимира Смирного и Константина Сорокина.
В пятницу также открылась Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова.