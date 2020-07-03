Третьяковская галерея открылась для посетителей

Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея на Крымском валу после долгого перерыва открылась новой выставкой "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", посетителей в первые часы работы пришло не больше десятка, сообщает корреспондент РИА Новости.

Галерея открылась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники встречают зрителей в масках, перчатках и защитных экранах, посетители также должны быть в масках. На лестницах наклейки " Соблюдай дистанцию 1,5 -2 м". Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения Посещение организовано по сеансам, сеанс - каждые полчаса, не более 90 человек.

В первые часы работы галереи соблюдать дистанцию было несложно, на новой выставке искусства XXI века, которая экспонируется в нескольких залах на 2 этаже, корреспондент РИА Новости встретила трех поклонников современного искусства. Молодая пара купила билеты онлайн накануне, но приобрести их можно и в кассе галереи, как сделал третий посетитель выставки.

"Всего у нас 90 билетов на один сеанс, пока продали около 20", - рассказали РИА Новости в администрации галереи. Рекомендуемое время осмотра экспозиций составляет 2 часа,

На выставке "Поколение XXI" представлены около 150 работ современных художников, переданные в дар Фондом Владимира Смирного и Константина Сорокина.