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Третьяковская галерея открылась для посетителей
Третьяковская галерея на Крымском валу после долгого перерыва открылась новой выставкой "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина",... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:27
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, третьяковская галерея

Третьяковская галерея открылась для посетителей

13:27 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина"
Подготовка к открытию выставки Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея на Крымском валу после долгого перерыва открылась новой выставкой "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", посетителей в первые часы работы пришло не больше десятка, сообщает корреспондент РИА Новости.
Галерея открылась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники встречают зрителей в масках, перчатках и защитных экранах, посетители также должны быть в масках. На лестницах наклейки " Соблюдай дистанцию 1,5 -2 м". Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения Посещение организовано по сеансам, сеанс - каждые полчаса, не более 90 человек.
В первые часы работы галереи соблюдать дистанцию было несложно, на новой выставке искусства XXI века, которая экспонируется в нескольких залах на 2 этаже, корреспондент РИА Новости встретила трех поклонников современного искусства. Молодая пара купила билеты онлайн накануне, но приобрести их можно и в кассе галереи, как сделал третий посетитель выставки.
"Всего у нас 90 билетов на один сеанс, пока продали около 20", - рассказали РИА Новости в администрации галереи. Рекомендуемое время осмотра экспозиций составляет 2 часа,
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКоллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
1 из 3
Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Подготовка к открытию выставки Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина
2 из 3
Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВо время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Подготовка Третьяковской галереи к открытию после карантина
3 из 3
Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Коллекционер Владимир Смирнов во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Подготовка к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Во время подготовки к открытию выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На выставке "Поколение XXI" представлены около 150 работ современных художников, переданные в дар Фондом Владимира Смирного и Константина Сорокина.
В пятницу также открылась Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова.
Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
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