Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Индия продолжит курс на укрепление государства ради обеспечения мира, это право страны и Нью-Дели продолжит это делать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Ладакхе перед индийскими солдатами.

Премьер-министр Индии посетил граничащий с Китаем регион впервые после конфликта индийских и китайских военных.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

"Все согласны с тем, что мир и дружба - это то, что лучше для мира, но мир не означает слабости, и не следует считать, что это так. Сегодня Индия растет и становится сильнее, чем когда-либо прежде, чтобы защитить себя. Мы строим и укрепляем нашу нацию, чтобы обеспечить мир. Это не должно быть неправильно понято. Укрепление нашей нации - это наше право, и мы будем продолжать это делать", - цитирует выступление Моди телеканал NDTV.

Он отметил, что индийские военные в Ладакхе неоднократно доказывали, что вооруженные силы страны "сильнее и лучше, чем все остальные в мире".

"Мужество заключается в том, чтобы стоять на своем, защищать правду и защищать то, что правильно. И сыны Индии, отдавшие свою жизнь за народ, защищающий родину, проявили мужество на самом высоком уровне. Сегодня вся Индия говорит о вас и вашем вкладе в развитие нации. Каждый дом в Индии обсуждает вашу храбрость, и каждый гражданин поддерживает вас. Народ приветствует вас и смотрит на вас снизу вверх. Ваши соотечественники сделают все возможное, чтобы Индия, которую вы все себе представляете, была Индией будущего", - отметил Моди.