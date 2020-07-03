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Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди
Индия продолжит курс на укрепление государства ради обеспечения мира, это право страны и Нью-Дели продолжит это делать, заявил премьер-министр Индии Нарендра... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кашмир, нарендра моди, мид кнр, huawei technologies, нью-дели, китай, в мире

Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди

13:10 03.07.2020
141
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – РИА Новости. Индия продолжит курс на укрепление государства ради обеспечения мира, это право страны и Нью-Дели продолжит это делать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Ладакхе перед индийскими солдатами.
Премьер-министр Индии посетил граничащий с Китаем регион впервые после конфликта индийских и китайских военных.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 11:32
Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии
"Все согласны с тем, что мир и дружба - это то, что лучше для мира, но мир не означает слабости, и не следует считать, что это так. Сегодня Индия растет и становится сильнее, чем когда-либо прежде, чтобы защитить себя. Мы строим и укрепляем нашу нацию, чтобы обеспечить мир. Это не должно быть неправильно понято. Укрепление нашей нации - это наше право, и мы будем продолжать это делать", - цитирует выступление Моди телеканал NDTV.
Он отметил, что индийские военные в Ладакхе неоднократно доказывали, что вооруженные силы страны "сильнее и лучше, чем все остальные в мире".
"Мужество заключается в том, чтобы стоять на своем, защищать правду и защищать то, что правильно. И сыны Индии, отдавшие свою жизнь за народ, защищающий родину, проявили мужество на самом высоком уровне. Сегодня вся Индия говорит о вас и вашем вкладе в развитие нации. Каждый дом в Индии обсуждает вашу храбрость, и каждый гражданин поддерживает вас. Народ приветствует вас и смотрит на вас снизу вверх. Ваши соотечественники сделают все возможное, чтобы Индия, которую вы все себе представляете, была Индией будущего", - отметил Моди.
Обострение между Индией и Китаем сказались на экономических отношениях стран – в частности, Индия намерена отстранить китайский телекоммуникационный гигант Huawei от участия в испытаниях сетей 5G, власти страны запретили 59 разработанных в Китае мобильных приложений и хочет усилить контроль поставляемыми в страну китайскими товарами через страны АСЕАН. МИД КНР в свою очередь заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии.
Страны мира. Индия
2 июля, 17:33Распространение нового коронавируса
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КашмирНарендра МодиМИД КНРHuawei TechnologiesНью-ДелиКитайВ мире
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