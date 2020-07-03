Грузия пока не собирается открывать сухопутные границы из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Грузия пока не рассматривает вопрос об открытии сухопутных границ в условиях пандемии коронавируса , сообщил журналистам премьер-министр Георгий Гахария

В начале мая Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.

"Мы пока не можем сделать поспешные шаги в связи с открытием сухопутных границ. Пересечение гражданами Грузии сухопутных границ, а также все, что связано с перевозкой грузов, осуществляется абсолютно беспрепятственно", - заявил премьер.

По его словам, грузинская сторона создает большой комфорт международным компаниям и перевозчикам. В то же время власти контролируют каждый грузовой автомобиль и проверяют состояние здоровья водителей.

Азербайджаном, Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. Грузия граничит с Арменией Турцией и Россией. Ранее специальный представитель премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что сухопутная граница с Россией откроется в ближайшее время.

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз , приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него вошла, в том числе, Грузия.