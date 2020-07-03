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Грузия пока не собирается открывать сухопутные границы из-за коронавируса
Грузия пока не рассматривает вопрос об открытии сухопутных границ в условиях пандемии коронавируса, сообщил журналистам премьер-министр Георгий Гахария. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
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353
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коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, зураб абашидзе, евросоюз, азербайджан, армения, грузия, в мире

Грузия пока не собирается открывать сухопутные границы из-за коронавируса

13:01 03.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Грузия пока не рассматривает вопрос об открытии сухопутных границ в условиях пандемии коронавируса, сообщил журналистам премьер-министр Георгий Гахария.
В начале мая Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.
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"Мы пока не можем сделать поспешные шаги в связи с открытием сухопутных границ. Пересечение гражданами Грузии сухопутных границ, а также все, что связано с перевозкой грузов, осуществляется абсолютно беспрепятственно", - заявил премьер.
По его словам, грузинская сторона создает большой комфорт международным компаниям и перевозчикам. В то же время власти контролируют каждый грузовой автомобиль и проверяют состояние здоровья водителей.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. Грузия граничит с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Россией. Ранее специальный представитель премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что сухопутная граница с Россией откроется в ближайшее время.
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Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него вошла, в том числе, Грузия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыЗураб АбашидзеЕвросоюзАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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