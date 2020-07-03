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Не менее четверти детей переносят COVID-19 бессимптомно, заявил Минздрав
Не менее четверти детей переносят коронавирус бессимптомно, госпитализация нужна менее чем 10% заболевших, говорится в рекомендациях Минздрава РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:53
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Не менее четверти детей переносят COVID-19 бессимптомно, заявил Минздрав

12:53 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Не менее четверти детей переносят коронавирус бессимптомно, госпитализация нужна менее чем 10% заболевших, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.
"Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей", - говорится в рекомендациях.
Подчеркивается, что тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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