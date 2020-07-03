https://ria.ru/20200703/1573844297.html
Не менее четверти детей переносят COVID-19 бессимптомно, заявил Минздрав
Не менее четверти детей переносят коронавирус бессимптомно, госпитализация нужна менее чем 10% заболевших, говорится в рекомендациях Минздрава РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:53
2020-07-03T12:53
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество