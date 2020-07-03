https://ria.ru/20200703/1573844265.html
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 154
Более 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:54
2020-07-03T12:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости.
Более 150 человек с коронавирусом
скончались за сутки в Иране
, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2566 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 154 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 235 429, жертв – 11260. При этом на данный момент выздоровели порядка 196,5 тысяч человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.