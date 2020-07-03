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Жители Самары выберут место для установки стелы "Город трудовой доблести"
Жители Самары в ходе голосования выберут место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщает в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:52
россия
владимир путин
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россия, владимир путин, дмитрий азаров, самара, куйбышев, самарская область, общество

Жители Самары выберут место для установки стелы "Город трудовой доблести"

12:52 03.07.2020
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗдание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
Здание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Жители Самары в ходе голосования выберут место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.
"Предлагаю провести в Самаре общественное голосование по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения городскому округу высокого звания Город трудовой доблести. С такой инициативой выходит региональное отделение партии "Единая Россия". Предстоит посоветоваться с людьми, подготовить места возможной установки стелы. А в дальнейшем всенародным голосованием мы определим это место и увековечим его в нашем городе", – цитирует пресс-служба слова губернатора Дмитрия Азарова.
Губернатор напомнил, что высокий статус Самара заработала в годы Великой Отечественной войны. "Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что выпуск деталей, вооружения, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. И этот героический труд наших земляков по праву был оценен", - отметил Азаров.
Глава региона еще раз поблагодарил всех жителей, которые поддержали идею присвоения городу звания Город трудовой доблести, всего было собрано 714 тысяч подписей в поддержку инициативы. "Это очень серьезный результат. Хочу поблагодарить всех, кто помнит, чтит, гордится и кто сегодня своим трудом сохраняет память и подчеркивает значимость этого события. Впереди у нас большая совместная работа по определению места размещения стелы, которая увековечит это историческое событие", - сказал Азаров.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 09:13
Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"
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