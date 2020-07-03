Жители Самары выберут место для установки стелы "Город трудовой доблести"

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Жители Самары в ходе голосования выберут место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания Город трудовой доблести, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.
"Предлагаю провести в Самаре общественное голосование по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения городскому округу высокого звания Город трудовой доблести. С такой инициативой выходит региональное отделение партии "Единая Россия". Предстоит посоветоваться с людьми, подготовить места возможной установки стелы. А в дальнейшем всенародным голосованием мы определим это место и увековечим его в нашем городе", – цитирует пресс-служба слова губернатора Дмитрия Азарова.
Губернатор напомнил, что высокий статус Самара заработала в годы Великой Отечественной войны. "Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что выпуск деталей, вооружения, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. И этот героический труд наших земляков по праву был оценен", - отметил Азаров.
Глава региона еще раз поблагодарил всех жителей, которые поддержали идею присвоения городу звания Город трудовой доблести, всего было собрано 714 тысяч подписей в поддержку инициативы. "Это очень серьезный результат. Хочу поблагодарить всех, кто помнит, чтит, гордится и кто сегодня своим трудом сохраняет память и подчеркивает значимость этого события. Впереди у нас большая совместная работа по определению места размещения стелы, которая увековечит это историческое событие", - сказал Азаров.