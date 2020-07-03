https://ria.ru/20200703/1573843946.html
В Росавиации рассказали об устранении нарушений по COVID-19
Российские авиакомпании и аэропорты в основном устранили нарушения рекомендаций по мерам против коронавируса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:49
2020-07-03T13:16
коронавирус в россии
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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https://ria.ru/20200702/1573796283.html
россия
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Российские авиакомпании и аэропорты в основном устранили нарушения рекомендаций по мерам против коронавируса, сообщает Росавиация
.
"Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Поручением Росавиации в организациях гражданской авиации определены персонально ответственные должностные лица, отвечающие за неукоснительное выполнение методических указаний", - говорится в сообщении.
"В настоящее время выявленные несоответствия в основном устранены. Вопрос находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений, а также Минтранса России", - отмечает ведомство.
Газета "Ведомости
" в пятницу сообщила со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева первому замминистра транспорта – руководителю Росавиации Александру Нерадько, что Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах и выявил 518 нарушений рекомендаций по санитарно-эпидемиологическим мерам.
Газета отмечала, что самое частое нарушение у авиакомпаний – они не измеряют пассажирам температуру на входе в самолет. Список нарушений аэропортов более разнообразен: одни недостаточно часто информируют пассажиров о необходимости соблюдать санитарные меры, другие не следят за тем, чтобы пассажиры в терминалах соблюдали дистанцию. В некоторых аэропортах грузчики работали без масок или перчаток, не мерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты были доступны только в аптеке терминала, пассажиров в терминал пускали без масок и перчаток.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.