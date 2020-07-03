В Росавиации рассказали об устранении нарушений по COVID-19

Газета отмечала, что самое частое нарушение у авиакомпаний – они не измеряют пассажирам температуру на входе в самолет. Список нарушений аэропортов более разнообразен: одни недостаточно часто информируют пассажиров о необходимости соблюдать санитарные меры, другие не следят за тем, чтобы пассажиры в терминалах соблюдали дистанцию. В некоторых аэропортах грузчики работали без масок или перчаток, не мерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты были доступны только в аптеке терминала, пассажиров в терминал пускали без масок и перчаток.