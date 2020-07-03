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В Минздраве рассказали, как долго дети болеют COVID-19
Выздоровление детей, заболевших COVID-19, обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, как долго дети болеют COVID-19

12:49 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Выздоровление детей, заболевших COVID-19, обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.
"Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми. ...Выздоровление обычно наступает в течение 1– 2 недель", - говорится в новых методических рекомендациях лечения коронавируса у детей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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