В Минздраве рассказали, как долго дети болеют COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Выздоровление детей, заболевших COVID-19, обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

"Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми. ...Выздоровление обычно наступает в течение 1– 2 недель", - говорится в новых методических рекомендациях лечения коронавируса у детей.