https://ria.ru/20200703/1573843835.html
В Минздраве рассказали, как долго дети болеют COVID-19
Выздоровление детей, заболевших COVID-19, обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:49
2020-07-03T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1400x0_80_0_0_6eee1b740cee81e5bfda010806c95896.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1400x0_80_0_0_6eee1b740cee81e5bfda010806c95896.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_440:0:3172:2048_1400x0_80_0_0_eb24051d92f31c1dfdd91bfca8fa0da8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_bedb47120d6f9b365dd343c7436e0d6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество