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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573843452.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч
Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:43
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч

12:43 03.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1531, скончались шесть человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 40 336 человек, умерли в общей сложности 1280 пациентов с коронавирусом.
Отмечается, что общее число излечившихся составляет 11 073 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФилиппиныВ мире
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