https://ria.ru/20200703/1573843452.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч
Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:43
2020-07-03T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_c13ecd38b3459f6eef2f63dfed49d73e.jpg
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_c13ecd38b3459f6eef2f63dfed49d73e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_104:0:2835:2048_1400x0_80_0_0_6cfc90b6ebdd5e2d197cba81aa81b26d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_445:0:2493:2048_1400x0_80_0_0_1e3fe509e14753ebf57da47eb5ededc6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, филиппины, в мире