Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573843294.html
Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19
Препарат Лопинавир, который ранее рекомендовался для лечения COVID-19, в настоящее время не рекомендован ни детям, ни взрослым, следует из рекомендаций... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
китай
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_89423f737255e85991f31df929361e12.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_354:0:2402:2048_1400x0_80_0_0_e49a8339217129e040fa0f94be999174.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), китай, иран, сша, общество

Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19

12:42 03.07.2020 (обновлено: 12:50 03.07.2020)
676
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Препарат Лопинавир, который ранее рекомендовался для лечения COVID-19, в настоящее время не рекомендован ни детям, ни взрослым, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"Лопинавир/ритонавир. Применялся у взрослых пациентов с COVID-19 в КНР, Иране, США. Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым", - говорится в новых методических рекомендациях лечения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
803101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КитайИранСШАОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Минздраве рассказали, как долго дети болеют COVID-19
Мужчина с сигаретой
В Испании заявили об опасности курения в общественный местах при эпидемии
Врач скорой медицинской помощи
Не менее четверти детей переносят COVID-19 бессимптомно, заявил Минздрав
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин дал оценку публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"
Участники шествия Бессмертный полк
В ряде городов расследуют дела из-за фото нацистов на "Бессмертном полку"
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса возросло до 114
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
В ВОЗ назвали "обнадёживающий" препарат против коронавируса
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
В Киеве возле офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Норка в вольере зверохозяйства
Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
Люди отдыхают на пляже в Крыму
В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
01:17Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Лента новостейМолния