https://ria.ru/20200703/1573843241.html
В Испании заявили об опасности курения в общественный местах при эпидемии
Курение в общественных местах повышает риск распространения COVID-19, заявило министерство здравоохранения Испании. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:42
2020-07-03T13:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, испания, в мире
МАДРИД, 3 июл – РИА Новости.
Курение в общественных местах повышает риск распространения COVID-19, заявило министерство здравоохранения Испании
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"Помимо ущерба для здоровья, манипуляции с маской и контакт пальцев со ртом при соприкосновении с сигаретой могут содействовать распространению COVID-19", - говорится в сообщении минздрава. Кроме того, во время курения вместе с дымом могут выделяться небольшие капли, которые могут быть очень заразны, в первую очередь при близкой социальной дистанции.
"(Курения) в общественных местах необходимо избегать", - заявил минздрав, добавив, что оно должно быть в открытых отдельных местах, при повышенных мерах личной гигиены – до и после необходимо мыть руки.
Минздрав напоминает, что табакокурение отрицательно сказывается на течении заболевания, и обращает внимание на то, что электронные сигареты могут иметь последствия для легких, сердца и сосудов, что "также может увеличить риск осложнений из-за COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.