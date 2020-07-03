В Испании заявили об опасности курения в общественный местах при эпидемии

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Курение в общественных местах повышает риск распространения COVID-19, заявило министерство здравоохранения Курение в общественных местах повышает риск распространения COVID-19, заявило министерство здравоохранения Испании

"Помимо ущерба для здоровья, манипуляции с маской и контакт пальцев со ртом при соприкосновении с сигаретой могут содействовать распространению COVID-19", - говорится в сообщении минздрава. Кроме того, во время курения вместе с дымом могут выделяться небольшие капли, которые могут быть очень заразны, в первую очередь при близкой социальной дистанции.

"(Курения) в общественных местах необходимо избегать", - заявил минздрав, добавив, что оно должно быть в открытых отдельных местах, при повышенных мерах личной гигиены – до и после необходимо мыть руки.

Минздрав напоминает, что табакокурение отрицательно сказывается на течении заболевания, и обращает внимание на то, что электронные сигареты могут иметь последствия для легких, сердца и сосудов, что "также может увеличить риск осложнений из-за COVID-19".