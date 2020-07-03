В Свердловской области число жертв коронавируса возросло до 114

За сутки в Свердловской области выявлено 227 случаев COVID-19, выписано 199 человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб. Вылечились 7936 пациентов.

Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 592. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.