В Свердловской области число жертв коронавируса возросло до 114

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 114 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 114", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 227 случаев COVID-19, выписано 199 человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб. Вылечились 7936 пациентов.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 592. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.