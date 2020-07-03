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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области число жертв коронавируса возросло до 114
Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 114 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, верхняя салда, кушва, кировград

В Свердловской области число жертв коронавируса возросло до 114

12:41 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 114 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 114", - говорится в сообщении.
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За сутки в Свердловской области выявлено 227 случаев COVID-19, выписано 199 человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб. Вылечились 7936 пациентов.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
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Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 592. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВерхняя СалдаКушваКировград
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