Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200703/1573843104.html
Начались съемки фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко
Начались съемки фильма режиссера Карена Оганесяна "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:58
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
юлия пересильд
гоша куценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532978_171:274:1707:1138_1400x0_80_0_0_0fca8bcb634dd9ede729a7d8026edd1e.jpg
https://ria.ru/20200413/1560308877.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532978_171:274:1707:1138_1400x0_80_0_0_0fca8bcb634dd9ede729a7d8026edd1e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532978_0:429:2048:1965_1400x0_80_0_0_65b765d00607c4b06b614485af053a6a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532978_0:264:2048:2312_1400x0_80_0_0_b0a3ac7f7d4871b2dbff4312add1b10c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, гоша куценко

Начались съемки фильма "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко

18:58 03.07.2020
73
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма Лёд 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начались съемки фильма режиссера Карена Оганесяна "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
"Кинокомпании "Карго" и Irsna media запустили съемки нового фильма Карена Оганесяна "Молоко". Съемки пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. Роли в фильме исполнят Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина", - говорится в сообщении пресс-службы.
Героиня Пересильд Зоя живет в Кировске, после необычного северного сияния, у нее появляется чудодейственное молоко, которое может залечивать душевные раны. Однако прежде чем помочь окружающим, она должна сделать выбор, ведь эффект от ее молока непредсказуем.
"Очень давно я ждал женскую историю с интересной женской героиней в центре. Несмотря на то, что это фильм-притча, в нем очень много юмора. Мы с Юлей Пересильд очень переживали, как найти тональность, которая не нарушит тот оригинальный язык, который создала Екатерина Мавроматис, – волшебный мир и это условное "молоко", подразумевающее материнскую любовь. Сейчас, после пандемии, в этой картине есть дух надежды и любви, который должен вдохновить зрителя. Мне хочется, чтобы это было человеческое кино", - цитирует пресс-служба Оганесяна, который добавил, что хочет сделать свое кино понятным для зрителя.
"Об этом сценарии я знаю уже три года. Мы с Кареном уже тогда хотели, чтобы фильм был. Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей. Читая сценарий, я думала: "Ого! А как же это сыграть?", - рассказала Пересильд.
Актриса добавила, что съемки проходят отлично, для нее это лучшее время после выхода из самоизоляции.
Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
13 апреля, 08:00Культура
Юлия Пересильд: "Кайфовала от роли Настасьи в "Зулейха открывает глаза"
000100
КультураЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыЮлия ПересильдГоша Куценко
Рекомендуем
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса
16,6 млн человек посмотрели шоу "Алые паруса"
Актер Александр Петров
Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров
Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Мирошниченко
Из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Скульптура Русалочка
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
Английская писательница Джоан Роулинг
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Портреты Якоба Омфалиуса и Элизабет Беллингхаузен, написанные Бартоломеем Брюном в художественном музее Маурицхёйс в Гааге
Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет
Кадр из фильма Чернобыль Даниила Козловского
Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Юрий Шатунов
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
Фабрика мультфильмов
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн
Наручники на решетке
Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
01:17Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Лента новостейМолния