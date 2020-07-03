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В Киеве возле офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры
Шахтеры четвертый день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:41
денис шмыгаль
михаил волынец
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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денис шмыгаль, михаил волынец, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве возле офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры

12:41 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Шахтеры четвертый день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами.
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве
1 июля, 13:22
Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией
"Начинаем четвертый день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. За безопасные условия труда! За энергетическую независимость! За развитие и устойчивую работу украинских предприятий! За перспективное будущее шахтерских регионов! Против создания условий для трудовой миграции! Против бездумной ликвидации украинской угледобычи! Против импорта российской электроэнергии и угля", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел президент. Также они держат в руках флаги профсоюза.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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Денис ШмыгальМихаил ВолынецВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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