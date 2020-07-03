Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
"Были соответствующие заявления МАГАТЭ, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения. И второе - я лишь могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - сказал Песков журналистам.