Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

"Были соответствующие заявления МАГАТЭ, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения. И второе - я лишь могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - сказал Песков журналистам.