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Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:37
магатэ
дмитрий песков
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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магатэ, дмитрий песков, новости - ядерные технологии

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

12:37 03.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
"Были соответствующие заявления МАГАТЭ, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения. И второе - я лишь могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - сказал Песков журналистам.
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МАГАТЭДмитрий ПесковНовости - Ядерные технологии
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