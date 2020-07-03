https://ria.ru/20200703/1573842740.html
В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
Подразделения азербайджанской армии участвуют в контроле за соблюдением ужесточенного карантинного режима в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:36
2020-07-03T12:36
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азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, азербайджан, в мире
БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии участвуют в контроле за соблюдением ужесточенного карантинного режима в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны.
Ранее кабмин Азербайджана
продлил ужесточенный карантинный режим до 20 июля.
"Для контроля за соблюдением специального карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением оперативного штаба при кабинете министров Азербайджанской Республики, к патрульной службе, организованной в целях оказания помощи сотрудникам МВД, привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии", - сообщили в пресс-службе.
В минобороны уточнили, что "военнослужащие принимают участие в несении службы на территориях, выделенных для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима".
Как сообщал в четверг оперштаб, общее число зафиксированных случаев коронавируса
в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция была выявлена у 572 человек, всего в стране умерли 228 заболевших с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.