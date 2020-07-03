В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина

Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку. Архивное фото

Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку

БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии участвуют в контроле за соблюдением ужесточенного карантинного режима в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны.

Ранее кабмин Азербайджана продлил ужесточенный карантинный режим до 20 июля.

"Для контроля за соблюдением специального карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением оперативного штаба при кабинете министров Азербайджанской Республики, к патрульной службе, организованной в целях оказания помощи сотрудникам МВД, привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии", - сообщили в пресс-службе.

В минобороны уточнили, что "военнослужащие принимают участие в несении службы на территориях, выделенных для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима".

Как сообщал в четверг оперштаб, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция была выявлена у 572 человек, всего в стране умерли 228 заболевших с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.