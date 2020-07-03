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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:20
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шоу-бизнес, максим фадеев, новости культуры

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

14:09 03.07.2020 (обновлено: 14:20 03.07.2020)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.

"Не думал, что мое похудение может вызвать столько споров и разговоров. Знаете, у всех врачей и диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть методики, но они почему-то стоят больших денег. Тот способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений – просто есть несколько типов организмов. Все они реагируют по-разному на то или иное вторжение, имея ввиду еду", – объясняет Фадеев.

Продюсер, которому удалось прийти в форму примерно за год (в месяц он сбрасывал по восемь килограммов), подчеркнул, что его диета очень простая. Главное, ее правильно расписать.
"Она не предполагает никаких денег. Все, что вам потребуется – вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть, – рассказывает продюсер. – Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке – считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением".
Максим Фадеев пообещал, что в скором времени опубликует подробную программу, а пока призвал не слушать никаких диетологов.
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