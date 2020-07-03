Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

"Она не предполагает никаких денег. Все, что вам потребуется – вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть, – рассказывает продюсер. – Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке – считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением".