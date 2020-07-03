https://ria.ru/20200703/1573842173.html
Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
Коронавирусная инфекция нового типа была обнаружена на норководческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант, общее число ферм, где были выявлены... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:31
2020-07-03T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
северный брабант
здоровье - общество
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, северный брабант, здоровье - общество, нидерланды, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
нового типа была обнаружена на норководческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант
, общее число ферм, где были выявлены случаи заражения, достигло 18, следует из данных минздрава страны.
"На норковой ферме в Ландхорсте было выявлено заражение SARS-CoV-2. Речь идет о хозяйстве, где проживают 4,3 тысячи самок", - говорится в заявлении.
При этом ведомство не указывает число заболевших животных на этой ферме. Отмечается, что во всех семнадцати хозяйствах, где ранее был выявлен коронавирус, "все животные были забиты".
В свою очередь, издание Dutch News отмечает, что в общей сложности на фермах с коронавирусом были забиты более 600 тысяч норок.
По последним данным, в Нидерландах
выявлено 50 273 случая заражения COVID-19, скончались 6 113 человек.
В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.
В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.