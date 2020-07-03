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Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
Коронавирусная инфекция нового типа была обнаружена на норководческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант, общее число ферм, где были выявлены... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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северный брабант
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, коронавирусы, северный брабант, здоровье - общество, нидерланды, в мире

Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус

12:31 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция нового типа была обнаружена на норководческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант, общее число ферм, где были выявлены случаи заражения, достигло 18, следует из данных минздрава страны.
"На норковой ферме в Ландхорсте было выявлено заражение SARS-CoV-2. Речь идет о хозяйстве, где проживают 4,3 тысячи самок", - говорится в заявлении.
При этом ведомство не указывает число заболевших животных на этой ферме. Отмечается, что во всех семнадцати хозяйствах, где ранее был выявлен коронавирус, "все животные были забиты".
В свою очередь, издание Dutch News отмечает, что в общей сложности на фермах с коронавирусом были забиты более 600 тысяч норок.
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В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.
В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверный БрабантЗдоровье - ОбществоНидерландыВ мире
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