Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция нового типа была обнаружена на норководческой ферме в нидерландской провинции Северный Брабант , общее число ферм, где были выявлены случаи заражения, достигло 18, следует из данных минздрава страны.

"На норковой ферме в Ландхорсте было выявлено заражение SARS-CoV-2. Речь идет о хозяйстве, где проживают 4,3 тысячи самок", - говорится в заявлении.

При этом ведомство не указывает число заболевших животных на этой ферме. Отмечается, что во всех семнадцати хозяйствах, где ранее был выявлен коронавирус, "все животные были забиты".

В свою очередь, издание Dutch News отмечает, что в общей сложности на фермах с коронавирусом были забиты более 600 тысяч норок.

По последним данным, в Нидерландах выявлено 50 273 случая заражения COVID-19, скончались 6 113 человек.

В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.

В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.