В Крым придет аномальная жара до 38 градусов

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33 - 38 градусов", - говорится в сообщении.

Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару

Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности, в том числе сократить пребывание на солнце, пить больше воды, не употреблять алкогольные напитки, запрещено разводить костры в лесу, выжигать траву на полях.