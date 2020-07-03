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Туризм
https://ria.ru/20200703/1573842151.html
В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
Аномально жаркая погода ожидается в Крыму с 4 по 8 июля, температура может достичь 38 градусов, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:33
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество

В Крым придет аномальная жара до 38 градусов

12:31 03.07.2020 (обновлено: 12:33 03.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в Крыму
Люди отдыхают на пляже в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают на пляже в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в Крыму с 4 по 8 июля, температура может достичь 38 градусов, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33 - 38 градусов", - говорится в сообщении.
Девушка за компьютером
Вчера, 09:18
Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Спасатели призвали соблюдать правила безопасности, в том числе сократить пребывание на солнце, пить больше воды, не употреблять алкогольные напитки, запрещено разводить костры в лесу, выжигать траву на полях.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымОбщество
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