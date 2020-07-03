https://ria.ru/20200703/1573842049.html
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:30
2020-07-03T14:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://ria.ru/20200703/1573836167.html
Игорь Владимирович
Хорошие поправки - ВВП остаётся до лучших времён, тема гомосятины закрыта для развития, с гражданством и выводом активов всех властьтмущих наконец-то определенность!
725
Михаил Николанко
Только слепой не может видеть, что наша Родина разворовывается, население нищает, а жизнь дорожает каждые полгода не из-за происков коварного запада, а из-за действий собственной власти. Но упорно продолжаем твердить что Путин - лучший в мире президент.
686
318
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_d76c3800d84cb64efffe20e147eb1f89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_642dc178db062be7d84b141c31cbdab7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, в мире