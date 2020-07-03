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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573842049.html
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

12:30 03.07.2020 (обновлено: 14:30 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание. Россия, безусловно, сохраняла, и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету", — ответил Песков на вопрос, знакомы ли в Кремле с опасениями зарубежных партнеров, что Владимир Путин после принятия поправок сможет оставаться у власти до 2036 года.
По его словам, это никоим образом не противоречит международному праву. "Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Еще раз повторяю, подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание", — заключил Песков.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
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Хорошие поправки - ВВП остаётся до лучших времён, тема гомосятины закрыта для развития, с гражданством и выводом активов всех властьтмущих наконец-то определенность!
3 июля, 12:56
Игорь Владимирович
374240302106
Только слепой не может видеть, что наша Родина разворовывается, население нищает, а жизнь дорожает каждые полгода не из-за происков коварного запада, а из-за действий собственной власти. Но упорно продолжаем твердить что Путин - лучший в мире президент.
3 июля, 13:13
МНМихаил Николанко
33170136329
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