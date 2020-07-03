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Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
Половина россиян предпочитает узнавать новости из традиционных СМИ, 40% - из интернета, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:29
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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https://ria.ru/20200625/1573458233.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995321_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_dd3d11d40915a0bed6dd5a409e554d8e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд "общественное мнение", общество

Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос

12:29 03.07.2020
268
© Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Половина россиян предпочитает узнавать новости из традиционных СМИ, 40% - из интернета, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, смотреть новости по телевидению, слушать их по радио и читать в газетах предпочитают 50% респондентов, узнают новости из интернета 40%, еще 10% опрошенных затруднились ответить или дали другой ответ.
Логотип Google
25 июня, 13:00
Google будет платить ряду СМИ за новости
При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет только 18% россиян узнают новости из традиционных СМИ, 77% - из интернета. В группе 31-45 лет доля традиционных СМИ составляет 37%, интернета - 53%, в группе 46-60 лет у традиционных СМИ 55%, интернета - 30%. Среди опрошенных старше 60 лет 82% узнают новости по телевизору, радио или из газет и лишь 11% - из интернета.
Опрос "ФОМнибус" проводился 26–28 июня среди 2 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.
522004
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РоссияФонд "Общественное мнение"Общество
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