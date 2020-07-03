Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос

По данным исследования, смотреть новости по телевидению, слушать их по радио и читать в газетах предпочитают 50% респондентов, узнают новости из интернета 40%, еще 10% опрошенных затруднились ответить или дали другой ответ.

При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет только 18% россиян узнают новости из традиционных СМИ, 77% - из интернета. В группе 31-45 лет доля традиционных СМИ составляет 37%, интернета - 53%, в группе 46-60 лет у традиционных СМИ 55%, интернета - 30%. Среди опрошенных старше 60 лет 82% узнают новости по телевизору, радио или из газет и лишь 11% - из интернета.