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https://ria.ru/20200703/1573841801.html
Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
Ситуация с оставшимися в РФ из-за коронавируса гражданами СНГ местами сложная, российские коллеги работают в координации с партнерами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:27
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снг
дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ

12:27 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с оставшимися в РФ из-за коронавируса гражданами СНГ местами сложная, российские коллеги работают в координации с партнерами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Об этом хорошо известно нашему штабу, все, что может делать российская сторона в плане координации своей работы с нашими коллегами в соответствующих странах, делается. Ситуация, конечно, местами нелегкая, нам об этом хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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