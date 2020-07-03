Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ

"Об этом хорошо известно нашему штабу, все, что может делать российская сторона в плане координации своей работы с нашими коллегами в соответствующих странах, делается. Ситуация, конечно, местами нелегкая, нам об этом хорошо известно", - сказал Песков журналистам.