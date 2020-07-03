Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ

"Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить об открытии границ России.