https://ria.ru/20200703/1573841405.html
Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:23
2020-07-03T12:23
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https://ria.ru/20200625/1573459152.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, в мире