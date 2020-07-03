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https://ria.ru/20200703/1573841405.html
Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:23
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ

12:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить об открытии границ России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
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В Кремле рассказали, кто будет принимать решение об открытии границ
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