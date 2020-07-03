Песков назвал приоритет работы Путина

"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в конституцию", - сказал Песков журналистам.