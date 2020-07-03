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Песков назвал приоритет работы Путина
Президент РФ Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы РФ, это его приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:21
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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353
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков назвал приоритет работы Путина

12:21 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы РФ, это его приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в конституцию", - сказал Песков журналистам.
"Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы", - добавил он.
Песков напомнил, что состояние государства 20 лет назад "оставляло желать лучшего". "Государство вообще было на грани развала", - уточнил он.
Песков добавил, что сам президент говорил, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте. "Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее, и тому подобное - на живую нитку", - пояснил он.
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