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Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:20
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда

12:20 03.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда, сообщает пресс-служба кабмина.
"Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль, а федеральные министерства – представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости. Эти и другие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам совещания 29 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы регионов обязаны обеспечить мониторинг ситуации на рынке труда и мер, принимаемых для содействия занятости. Подчеркивается, что особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу. Соответствующие отчеты должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд, а тот до 10 сентября представит доклад в кабмин.
"Блок поручений Михаил Мишустин дал по развитию портала "Работа в России". Во-первых, там будет предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией займётся Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Сроки исполнения поручения – 15 декабря", - добавляется в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе кабмина, на портале также разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять учащихся на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года.
"Минобрнауки и Минпросвещения должны обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы ведомства должны до 25 февраля будущего года", - отметили в кабмине.
Кроме того, Минфину и Минтруду поручено оперативно решить вопрос с выделением средств для предоставления на базе портала "Работа в России" электронных услуг в сфере занятости. Это поручение они должны выполнить до 15 июля.
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Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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