Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ситуацию на рынке труда, сообщает пресс-служба кабмина.

"Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль, а федеральные министерства – представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости. Эти и другие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам совещания 29 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы регионов обязаны обеспечить мониторинг ситуации на рынке труда и мер, принимаемых для содействия занятости. Подчеркивается, что особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу. Соответствующие отчеты должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд, а тот до 10 сентября представит доклад в кабмин.

"Блок поручений Михаил Мишустин дал по развитию портала "Работа в России". Во-первых, там будет предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией займётся Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Сроки исполнения поручения – 15 декабря", - добавляется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина, на портале также разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять учащихся на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года.

"Минобрнауки и Минпросвещения должны обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы ведомства должны до 25 февраля будущего года", - отметили в кабмине.